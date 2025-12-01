Ataşehir Çocuk Kampüsü 3 Aralık’ta açılıyor

Ataşehir Belediyesi, engelli çocuklar için kurulan 'Ataşehir Çocuk Kampüsü'nü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıyor; Duyu Bütünleme ve Engelsiz Sosyal Hizmet merkezleri hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:21
Ataşehir Çocuk Kampüsü 3 Aralık’ta açılıyor

Ataşehir Çocuk Kampüsü 3 Aralık’ta kapılarını açıyor

Yeni merkez, engelli çocuklara özel hizmet sunacak

Ataşehir Belediyesi tarafından engelli çocuklar için hayata geçirilen "Ataşehir Çocuk Kampüsü", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hizmete girecek. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde kurulan kampüs, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek özel bir merkez olarak planlandı.

Merkezlerde sunulacak hizmetler

Kampüs içinde yer alan Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, özel gereksinimli ve duyusal gelişimde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik hizmet verecek. Duyu organları aracılığıyla algılanan uyaranlara beklenenden daha fazla ya da daha az tepki verme sorunu yaşayan çocuklara yönelik kurulan Duyu Bütünleme Merkezi, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişimsel gecikmeler, duyusal hassasiyet ve motor koordinasyon sorunları yaşayan çocuklara destek sağlayacak.

Merkez; özel tasarlanmış alanlar, modern eğitim ve terapi ekipmanları ile sağlıklı, güvenli, eğlenceli ve destekleyici bir ortam sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Ataşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin ve ailelerinin topluma aktif katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan sosyal hizmet çalışmaları da Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi çatısı altında yürütülecek.

Gündüz bakımevi ve açılış bilgileri

Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi, kampüs bünyesinde 36 - 66 aylık çocuklara kreş imkanı sağlıyor. Tesis, Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak No:1 adresinde yer alıyor.

Açılış töreni, 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de aynı adreste gerçekleştirilecek.

"ATAŞEHİR ÇOCUK KAMPÜSÜ", 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE KAPILARINI AÇMAYA...

"ATAŞEHİR ÇOCUK KAMPÜSÜ", 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

"ATAŞEHİR ÇOCUK KAMPÜSÜ", 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE KAPILARINI AÇMAYA...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong'da Wang Fuk Court Yangınında Can Kaybı 151'e Yükseldi
2
Bozdoğan Belediyesi, İsmet Sezgin Lisesi’nde Çevre ve Kaldırım Çalışmasını Tamamladı
3
Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi
4
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
5
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Şahinbey Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 13 Madde Komisyonlara Havale Edildi
7
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı