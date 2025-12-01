Ataşehir Çocuk Kampüsü 3 Aralık’ta açılıyor

Ataşehir Çocuk Kampüsü 3 Aralık’ta kapılarını açıyor

Yeni merkez, engelli çocuklara özel hizmet sunacak

Ataşehir Belediyesi tarafından engelli çocuklar için hayata geçirilen "Ataşehir Çocuk Kampüsü", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hizmete girecek. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde kurulan kampüs, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek özel bir merkez olarak planlandı.

Merkezlerde sunulacak hizmetler

Kampüs içinde yer alan Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, özel gereksinimli ve duyusal gelişimde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik hizmet verecek. Duyu organları aracılığıyla algılanan uyaranlara beklenenden daha fazla ya da daha az tepki verme sorunu yaşayan çocuklara yönelik kurulan Duyu Bütünleme Merkezi, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişimsel gecikmeler, duyusal hassasiyet ve motor koordinasyon sorunları yaşayan çocuklara destek sağlayacak.

Merkez; özel tasarlanmış alanlar, modern eğitim ve terapi ekipmanları ile sağlıklı, güvenli, eğlenceli ve destekleyici bir ortam sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Ataşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin ve ailelerinin topluma aktif katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan sosyal hizmet çalışmaları da Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi çatısı altında yürütülecek.

Gündüz bakımevi ve açılış bilgileri

Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi, kampüs bünyesinde 36 - 66 aylık çocuklara kreş imkanı sağlıyor. Tesis, Küçükbakkalköy Mahallesi Kocasinan Caddesi Evlice Sokak No:1 adresinde yer alıyor.

Açılış töreni, 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de aynı adreste gerçekleştirilecek.

