Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Olayın Detayları

Olay, saat 08.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine araç sürücüsü aracı yol kenarına çekti ve durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Müdahalesi ve Hasar

Alev topuna dönen araca müdahale eden itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu araç küle döndü ve kullanılamaz hale geldi.

Can Kaybı ve Soruşturma

Olayda şans eseri ölü ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

