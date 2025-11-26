Atatürk Üniversitesi ISR 2026'de Dünya 159’uncusu

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings-ISR) 2026 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilimsel çalışmalardaki güçlü performansını bir kez daha tescilledi. Dünyadan yüzlerce üniversitenin değerlendirildiği listede üniversite, global ölçekte 159’uncu sıraya yerleşti. Türkiye genelinde 9., devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada konumlanan Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdü.

ISR 2026: Ölçütler ve kapsam

ISR 2026, farklı bilim alanlarını bir araya getiren araştırma kapasitesini değerlendiren dünyadaki ilk kapsamlı sıralama olma özelliğini taşıyor. THE ISR; girdiler (finansman ve endüstri destekleri), süreç (araştırma ortamı, altyapı, yönetişim) ve çıktılar (yayın sayısı, atıf etkisi, akademik itibar) olmak üzere üç temel kategoride ölçüm yapıyor ve değerlendirmesini 11 farklı performans göstergesi üzerinden gerçekleştiriyor.

Disiplinlerarası araştırmalarda yükseliş sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi'nin ISR 2026'daki başarısı; kurumun disiplinlerarası araştırma kültürüne verdiği destek, multidisipliner proje üretimindeki artış, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve akademik yayın performansındaki istikrarlı yükseliş gibi unsurların sonucu olarak değerlendiriliyor. Üniversite, mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden tarıma kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar yürüterek hem bilimsel çeşitliliği artırıyor hem de farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirerek katma değer üreten bir araştırma ekosistemi oluşturuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarı, bütüncül bilim anlayışımızın uluslararası bir yansımasıdır"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ISR 2026 sonuçlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Dünya genelinde 159’uncu sırada yer almak, disiplinlerarası bilim yaklaşımımızın uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösteren son derece kıymetli bir başarıdır. Türkiye genelindeki 9’unculuğumuz ve devlet üniversiteleri arasındaki 6’ıncılığımız ise bilimsel üretkenliğimizin, akademik çeşitliliğimizin ve araştırma altyapımızın ne denli güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç; üniversitemizin sadece tek bir alanda değil, farklı disiplinleri bir araya getirerek ürettiği bütüncül bilim anlayışının bir yansımasıdır".

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ayrıca, "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalarımızı desteklemeye, yenilikçi yöntemleri teşvik etmeye ve uluslararası görünürlüğümüzü daha da artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, araştırmacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Küresel görünürlüğü artan bir üniversite

Atatürk Üniversitesi’nin THE ISR 2026’da elde ettiği derece, üniversitenin son yıllardaki uluslararası sıralamalardaki yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Üniversite, bütüncül bilim yaklaşımı, yüksek araştırma kapasitesi ve güçlü akademik kadrosu ile uluslararası arenada daha görünür, daha etkili ve daha rekabetçi bir kurum olma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

