Atık Ağaçlardan Sanata: Tortum'da Bir Asırlık El Oymacılığı

Erzurum'un Tortum ilçesinde Aşur Taş ve Halil Karaağaç, dedelerinden kalan el oymacılığını bir asırdır sürdürüyor; atık ağaçları kültürel ve doğa dostu eserlere dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:49
Ustalık, Sürdürülebilirlik ve Yöresel Kültür

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Alapınar ve Bağbaşı mahallelerinde yaşayan Aşur Taş ve Halil Karaağaç, dedelerinden miras kalan el oymacılığı geleneğini bir asırdır sürdürüyor. Yılların verdiği ustalıkla, atık ağaç parçalarını adeta birer sanat eserine dönüştürüyorlar.

Tamamen el emeğiyle hazırlanan ürünler arasında baston, kaşık, tabure ve süs eşyaları yer alıyor. Bu eserler, hem yöresel kültürü yaşatıyor hem de doğaya saygılı üretimin örneklerini sergiliyor.

Taş ve Karaağaç tarafından özenle hazırlanan ahşap ürünler, Uzundere ilçesinde kurulan yöresel ürünler pazarında satışa sunuluyor. Yöre halkının ilgisini çeken bu el yapımı eserler, Erzurum’un köklü zanaatkârlık geleneğini gelecek nesillere taşıma misyonunu sürdürüyor.

