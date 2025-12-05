Avcılar'da 601 bin 380 extacy hap ele geçirildi

İstanbul Emniyeti koordineli operasyon düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli yürüttüğü çalışmada, yurt dışından yasa dışı yollarla temin edilen uyarıcı nitelikteki hapların İstanbul genelinde piyasaya sürülmek üzere gizli bir adreste depolandığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından, 3 Aralık Çarşamba günü Avcılar'daki adrese operasyon gerçekleştirildi. Evde yapılan aramada 601 bin 380 adet extacy hap ve 1 adet otomatik silah ele geçirildi.

1 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

