Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası Ulaşımı Aksattı

Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası

Avcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, özellikle bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara istikametinde gerçekleşen bu kazada, 2 tır, bir kamyon, bir hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı bildirildi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Ancak, bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Olay yerine gelen ekiplerin araçları kaldırmasının ardından, trafik akışı normale döndü ve sürücüler rahat bir nefes aldı. Yetkililer, trafiğin yeniden düzenlenmesi için gerekli önlemleri almış durumda.

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.