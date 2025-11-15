Avrasya Lojistiğinin Merkezi Türkiye: Osman Boyraz Ufest’te Vizyonu Anlattı

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:33
DÜZCE (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ufest Gençlik Festivali, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı programla sona erdi.

Ziyaret ve açılış

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, program öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek üniversitenin Şeref Defteri’ni imzaladı ve Rektör Sözbir ile görüştü. Ardından Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programa geçti.

Rektör Sözbir'in değerlendirmesi

Rektör Sözbir açılış konuşmasında, eğitim ve meslek hayatı boyunca Ulaştırma Bakanlığı ile olan bağlarına değindi. Ulaştırma Bakanlığı’nı bağlı birimleriyle bir okul olarak nitelendiren Sözbir, Ufest’in öğrencilere vizyon kazandıran projeleri tanıtma ve ilham verme bakımından önemli misyon taşıdığını vurguladı.

Boyraz: Türkiye, Avrasya lojistiğinin merkezi

Kürsüye çıkan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkemizin 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1.5 milyara insana ulaşabildiği nadir coğrafyalardan biri olduğunu söyledi ve Avrasya lojistiğinin merkezinin Türkiye olduğunu belirtti.

Son 20 yılda bölünmüş yol ağını 6 bin 101 km'den 29 bin 742 km'ye çıkardıklarına dikkat çeken Boyraz; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük projeler hakkında bilgi verdi.

Demiryolu ve çevre taahhüdü

Demiryolu yatırımlarına da değinen Boyraz, Süper Hızlı Tren Hattı ile İstanbul-Ankara arasındaki mesafenin 80 dakikaya kadar düşeceğini söyledi. Doğaya saygılı, insan odaklı ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Boyraz, "Her 1 Bilet 1 Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyasıyla 13 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Havacılık, denizcilik ve haberleşme

Havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarındaki projeleri değerlendiren Boyraz, Rektör Sözbir’in TÜRKSAT 6A projesinde yer aldığını anımsatarak teşekkür etti. Ayrıca, ülkemizin dünyada kendi uydusunu yapabilen 11. ülke olduğunu vurguladı.

Program sürpriz hediyelerin verilmesinden sonra yapılan Doğu Ekspresi bileti çekilişi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

