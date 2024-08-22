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Avrupa'da Kabin Bagajı Kurallarında Değişiklik

AB genelindeki havalimanlarında kabin bagajı sıvı ve jel ürünlerine yönelik kurallar güncellendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:03
Avrupa'da Kabin Bagajı Kurallarında Değişiklik

Avrupa Genelinde Kabin Bagajı Kuralları Değişti

Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında kabin bagajı kuralları sıkılaştırıldı. Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın bildirdiğine göre, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yolcuların kabin bagajında taşıyabileceği sıvı ve jel ürünlerinin maksimum hacmi 125 mililitre yerine 100 mililitre olarak belirlendi.

Yeni Uygulama Detayları

Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünlerini uygun boyutlardaki şişelere yerleştirip toplamda 1 litreyi geçmeyen şeffaf plastik bir torbaya koymaları gerekecek. Ayrıca, ilaçlar ve sıvı bebek mamaları bu yeni kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Güvenlik Önlemleri ve Yeni Cihazlar

Avrupa'nın pek çok havalimanında bagaj tarama cihazlarının güncellenmesi ile birlikte, AB bu cihazların güvenilirliği konusunda endişeler duydu. Bu nedenle kuralların sıkılaştırılması gerektiği ifade edildi. Yeni kontrol cihazları, sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmasına gerek olmadan incelenmesini sağlıyor. Yeni kuralların, bu cihazların güvenliği tam olarak sağlanana kadar devam etmesi bekleniyor.

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