Avrupa Yetim Eli Derneği Ağrı’da Yüzlerce Aileye Nakdi Destek Sağladı

İnsani yardım çalışmalarıyla bilinen Avrupa Yetim Eli Derneği, Ağrı'da yürüttüğü geniş kapsamlı kampanya ile yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye nakdi yardım ulaştırdı.

Soğuk kış günlerinde gerçekleştirilen dağıtıma dernek gönüllüleri katıldı. Ağrı merkez ve bağlı köylerde tespit edilen; geçim sıkıntısı çeken, dul ve yetim annesi olan aileler yardım aldı. Titiz çalışmalar sonucu belirlenen aileler, zorlu kış koşullarında acil ihtiyaçlarını karşılayabildi.

Dernek Temsilcisinden Açıklama

Avrupa Yetim Eli Derneği üyesi Abdulkadir Yılmaz, Genel Merkezinin Almanya'da bulunduğunu hatırlatarak, "Amacımız, sadece maddi bir destek sunmak değil, aynı zamanda bu kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Özellikle yetim çocuklarımızın ve onların fedakâr annelerinin bir nebze olsun yükünü hafifletebilmek, bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Ağrılı kardeşlerimizin duaları, bizim için en değerli karşılıktır." dedi.

Yılmaz, yardımların devam ettiğini vurgulayarak, "Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneği olarak yardımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ülkenin en doğusu Ağrı’dayız. Malum Ağrı’da kış ayları sıcaklıklar eksi 25 - 30 dereceye kadar düşüyor. Bizde hayır sahiplerinin verdiği emanetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Dernek yetkilileri, yürütülen yardım faaliyetlerinin bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam edeceğini bildirdi.

