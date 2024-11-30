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Avustralya'nın İlk Başörtülü Senatörü Payman, Filistin İçin Mücadele Ediyor

Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman, Filistin'in tanınmasına destek vererek partisinden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:20
Avustralya'nın İlk Başörtülü Senatörü Payman, Filistin İçin Mücadele Ediyor

Filistin İçin Cesur Bir Adım

Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman, Filistin'e yönelik yaptırım çağrısı yaparak partisinden dışlandı. İşçi Partisi'nden istifa eden Payman, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasının önemine vurgu yaptı.

Yollarla Dolu Bir Hikaye

Afganistanlı bir mülteci olarak 8 yaşında ailesiyle Avustralya'ya gelen Payman, 2022 yılında İşçi Partisi'nden 27 yaşında senatör olarak seçilen ilk kadın oldu. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Payman, Yeşiller Partisi tarafından sunulan bir önergeye karşı "Evet" oyu vererek partisinin tutumuna muhalefet etti.

Babasının Mirası

Babasını 2018'de kaybeden Payman, bu kaybı yaşamının dönüm noktası olarak görüyor. Babasının hayatı boyunca verdiği mücadeleyi onurlandırmak amacıyla siyasete girdiğini belirten Payman, bu süreçte karşılaştığı zorlukların kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini ifade etti.

İşçi Partisi'nden Dışlanma

Payman, gerek İşçi Partisi gerekse hükümetin Gazze'ye yönelik saldırılar karşısındaki pasif tutumunu eleştirirken, partisiyle halkının değerleri arasında kalakaldığını belirtti. Önergeye destek vermesi, partisi tarafından beklenmedik bir adım olarak değerlendirildi ve sonuç olarak parti toplantılarına katılımı süresiz askıya alındı.

Yeni Bir Başlangıç: Avustralya'nın Sesi

4 Temmuz'da partisinden istifa eden Payman, "Avustralya'nın Sesi" isimli yeni bir siyasi parti kurdu. Avustralyalı müslümanların ve tüm toplumun sesini duyurmak amacı güden Payman, şimdiye kadar 2000'den fazla üye topladı.

Türk Kültürüne Hayranlık

Payman, Türk kültürü ve tarihine olan ilgisiyle dikkat çekiyor. 2019'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Payman, "Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biri" diyerek Türkiye'ye tekrar gitmeyi arzuladığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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