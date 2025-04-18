Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Ülkemizde doğalgaz kullanımı hızla yayılmaya devam ederken, Ankara'nın Ayaş ilçesi'nden müjdeli bir haber geldi. Yıllardır beklenen doğalgaz altyapı çalışmalarının startı, görkemli bir törenle verildi.

Törenin Detayları

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu öncülüğündeki törende, ilçenin sakinleri yıllardır süren bekleyişin ardından bu önemli projeye kavuşmanın heyecanını yaşadı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ayaş’ta Doğalgaz Hattı Kuruluyor

Ayaş'ın dört bir yanını kapsayan doğalgaz altyapı çalışmaları, ilçenin önemli mahallelerine yayılacak. İlk etapta aşağıdaki mahalleler doğalgaz konforuna kavuşacak:

Ayaş-Bayram Mahallesi

Ulupınar Mahallesi

Yağmurdede Mahallesi

Gökçebağ Mahallesi

Çanıllı Mahallesi

Projenin başlangıç aşamasında, Emine Tefika Ayaşlı Mahallesi, Bayram köyü yolu ve 86 Evler bölgesinde ilk kazma vuruldu.

Başkan Demircioğlu'ndan Açıklamalar

Törende bir konuşma yapan Başkan Demircioğlu, bu yatırımın ilçeye sunduğu faydalara değindi. "Bugün Ayaş’ımız için tarihi bir gün. Yıllar süren bekleyiş sona erdi ve ilçemiz modern enerji altyapısıyla buluşuyor. Bu proje, hem evlerimizi ısıtacak hem de hava kirliliğini azaltarak ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayacaktır. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracağını umuyorum," ifadelerini kullandı.

İlerleyen Süreçte Planlanan Yaygınlaştırmalar

Hedef, doğalgaz altyapı çalışmalarının ilerleyen süreçte Ayaş’ın diğer mahallelerine de yaygınlaştırılması. Bu büyük proje, ilçenin geleceği için bir dönüm noktası olmayı vaat ediyor.