Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!
Ülkemizde doğalgaz kullanımı hızla yayılmaya devam ederken, Ankara'nın Ayaş ilçesi'nden müjdeli bir haber geldi. Yıllardır beklenen doğalgaz altyapı çalışmalarının startı, görkemli bir törenle verildi.
Törenin Detayları
Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu öncülüğündeki törende, ilçenin sakinleri yıllardır süren bekleyişin ardından bu önemli projeye kavuşmanın heyecanını yaşadı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Ayaş’ta Doğalgaz Hattı Kuruluyor
Ayaş'ın dört bir yanını kapsayan doğalgaz altyapı çalışmaları, ilçenin önemli mahallelerine yayılacak. İlk etapta aşağıdaki mahalleler doğalgaz konforuna kavuşacak:
- Ayaş-Bayram Mahallesi
- Ulupınar Mahallesi
- Yağmurdede Mahallesi
- Gökçebağ Mahallesi
- Çanıllı Mahallesi
Projenin başlangıç aşamasında, Emine Tefika Ayaşlı Mahallesi, Bayram köyü yolu ve 86 Evler bölgesinde ilk kazma vuruldu.
Başkan Demircioğlu'ndan Açıklamalar
Törende bir konuşma yapan Başkan Demircioğlu, bu yatırımın ilçeye sunduğu faydalara değindi. "Bugün Ayaş’ımız için tarihi bir gün. Yıllar süren bekleyiş sona erdi ve ilçemiz modern enerji altyapısıyla buluşuyor. Bu proje, hem evlerimizi ısıtacak hem de hava kirliliğini azaltarak ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayacaktır. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracağını umuyorum," ifadelerini kullandı.
İlerleyen Süreçte Planlanan Yaygınlaştırmalar
Hedef, doğalgaz altyapı çalışmalarının ilerleyen süreçte Ayaş’ın diğer mahallelerine de yaygınlaştırılması. Bu büyük proje, ilçenin geleceği için bir dönüm noktası olmayı vaat ediyor.