Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Adalet Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği program ile katılımcılara ayda 100.000 TL'ye kadar kazanç imkanı sunuyor. Eğitim başvuruları 19 Nisan'da başlayacak ve son tarih 15 Nisan.

Kaçırılmayacak Fırsat

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, kariyerine yeni bir yön vermek ve yüksek gelir elde etmek isteyenler için heyecan verici bir eğitim programı başlatıyor. “İflas İdare Memurluğu” eğitim programı, katılımcıları ayda tam 100 bin lira gelir elde etmeye hazırlıyor.

Eğitim Tarihleri ve Başvurular

19 Nisan’da başlayacak eğitim programı için başvurular İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Katılımcıların programa dahil olabilmek için 15 Nisan tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Programın Avantajları

Program hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Metin Özyürek, iflas idare memurluğunun yeni nesil, yüksek kazançlı bir uzmanlık alanı olduğuna dikkat çekti. Özyürek, “İflas idare memurluğu, kişilerin veya şirketlerin iflası durumunda borçlunun malvarlığını yönetmekle görevli. Tek bir dosyadan 40 bin lira kazanmak mümkün. Üstelik aynı ay içinde üç çeşitli iflas dosyasını yöneten bir uzman, toplamda 100 bin lira’yı aşan ek gelir kazanabilir.” şeklinde konuştu.

Eğitim Koşulları

Metin Özyürek’in açıklamalarına göre, lisans veya ön lisans mezunu ve en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olan herkes bu programa başvurabilir. 36 saat sürecek olan bu kapsamlı eğitim, katılımcılara iflas idare memurluğu için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Ders İçerikleri

Program, iki ana başlık altında yoğunlaşacak; ‘Hukuki Temeller’ ve . Bu derslerde iflas hukuku, süreç yönetimi, güncel mevzuat analizi, mali analiz ve finansal raporlama gibi kritik konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

Bu fırsatı kaçırmayın ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sunmuş olduğu İflas İdare Memurluğu eğitim programıyla yeni bir kariyer yolculuğuna adım atın!