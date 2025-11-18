Aydın Büyükşehir'den Didim Merkez Park'ta yeşil alan açıklaması

Aydın Büyükşehir, Didim Merkez Park'a yeni yapı iddialarını yalanlayıp beton yapıların yıkılarak yeşil alanın büyütüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:49
Aydın Büyükşehir'den Merkez Park hakkında açıklama

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesindeki Merkez Park'a yeni yapılar yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Belediyenin açıklaması

Yeşil alana yeni yapı yapılması söz konusu dahi değildir.

Açıklamada, Parktaki beton yapıların yıkılarak yeşil alanın büyütülmesi amaçlanmaktadır. ifadesine yer verildi.

Ayrıca belediye, bazı kişiler tarafından buraya yeni yapılar yapılacağı iddialarının tümüyle asılsız ve gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

