Aydın Büyükşehir'den Zeybek Mahallesi'ne 1 Milyon TL'lik Yağmur Suyu Yatırımı

ASKİ'nin yağmur suyu hattı imalat çalışmaları tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yağmur suyu hattı imalat çalışmaları tamamlandı.

Aydın genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları, 17 ilçede yürütülen yatırımların bir parçası olarak devam ediyor. Çalışmalar, Özlem Çerçioğlu öncülüğünde Aydınlıların hizmetine sunuluyor.

Projede, yağışlı havalarda oluşabilecek muhtemel taşkınları önlemek amacıyla prefabrik betonarme menfez imalatı yapıldı. Toplam yatırım maliyeti 1 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Mahalle muhtarından teşekkür

Mehmet Aker, çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti: "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda başkanımıza bu isteğimizi dile getirdik, hemen de yerine getirildi. Yenileme çalışmaları ile vatandaşlarımızın talepleri yerine getirilmiş oldu, bundan dolayı ASKİ’ye ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Özlem Başkanımız mahallemizde tüm isteklerimizi yerine getirdi, en son belediyede yaptığımız toplantıda da bu talebimizi söyledim. Hemen ertesi gün ASKİ Genel Müdürümüz de gelip burada inceleme yaptı ve çalışmalara başlandı. Özlem Başkanımıza ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Tamamlanan çalışma, Aydın'da yürütülen altyapı yatırımlarının bir örneği olarak, mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt verildiğini gösteriyor.

