Aydın Büyükşehir'in Ata Tohumları Didim'de Ücretsiz Fide Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen kışlık fideler, Didim ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle fideler kısa sürede tükendi.

Belediye çalışmasını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde başlatılan çalışmalar, ata tohumlarının korunması, üretiminin sürekliliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle devam ediyor. Fideler, belediyeye ait fidanlıklarda Ata Tohumları kullanılarak yetiştirildi ve ilçelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtılan fideleri alan vatandaşlar, bahçelerinde yetiştirerek hem Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketme imkânı buluyor.

Didim'de vatandaşlardan teşekkür

Didim'de gerçekleştirilen dağıtım sonrası fideleri alan vatandaşlar, gösterilen hassasiyet ve yürütülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Ata Tohumlarımızın gelecek nesillerimize güvenle taşınması, bu mirasın devam etmesi için başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz fide dağıtımlarımıza devam edeceğiz"

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER DİDİM İLÇESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILIRKEN, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ FİDELER KISA SÜREDE TÜKENDİ.