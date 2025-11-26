Aydın'da Antimikrobiyal Dirence Uyarı: Efeler'de Bilgilendirme Standı

Etkinlik ve Amaç

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında (18-24 Kasım) Efeler ilçesinde bilgilendirme standı kurdu. Etkinlikte hasta ve yakınlarına antibiyotik direnci, doğru antibiyotik kullanımı ve hijyenin önemi konusunda bilgi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük 10 küresel sağlık tehdidinden biri" olarak tanımladığı antimikrobiyal direnç, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açmaya devam ediyor.

Verilen Uyarılar ve Öneriler

Sağlık çalışanları, gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının gelecekte etkili tedavi seçeneklerini azaltabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara verilen temel uyarılar şunlar oldu:

Antibiyotiklerin yalnızca doktor reçetesiyle kullanılması, el hijyeninin sağlanması, güvenli gıda tüketimi ve aşılamanın ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Çalışmada toplumda farkındalık oluşturmanın, direncin yayılmasını önlemede kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Hastane yönetimi, antimikrobiyal dirence karşı mücadelenin ancak toplumun tüm kesimlerinin bilinçli adımlarıyla mümkün olabileceğini belirterek, "Tehlikenin farkında olalım, antimikrobiyal direnci hep birlikte önleyelim" çağrısında bulundu.

