Aydın'da AYESOB ile Anaokulundan Esnafa %20 İndirim Protokolü

Aydın'da AYESOB ile Anaokulundan Esnafa Yüzde 20 İndirim Protokolü

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), 52 bin üyeye bağlı yapısının üyelerinin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla özel bir anaokuluyla indirim protokolü imzaladı.

Protokolün kapsamı ve koşulları

Birlik binasında düzenlenen görüşmede AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Akmeşe tarafından imzalanan protokole göre, birliğe bağlı esnaf üyeleri ve çalışanlarına 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı için yüzde 20 indirim uygulanacak.

Yıllık eğitim ücreti yıllık 200 bin TL'den 150 bin TL'ye düşürülürken, ücrete yemek ve eğitim hizmetleri dahil olacak. Ayrıca esnaf üyelerinin birinci derece yakınları da bu indirimden faydalanabilecek.

Ödemeler 10 eşit taksitte yapılabilecek ve eğitim-öğretim dönemi 20 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Protokol kapsamında eğitim yılı boyunca kırtasiye ücreti talep edilmeyecek, böylece esnaf ailelerine ek maliyet çıkmayacak.

Açıklama

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imzalanan protokolün esnaf ailelerine katkı sağlayacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

