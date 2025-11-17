Aydın'da AYESOB ile Anaokulundan Esnafa %20 İndirim Protokolü

AYESOB ile özel anaokulu arasında imzalanan protokolle esnaf üyeleri ve çalışanlarına 2025-2026 için yüzde 20 indirim; yıllık ücret 150 bin TL oldu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:47
Aydın'da AYESOB ile Anaokulundan Esnafa %20 İndirim Protokolü

Aydın'da AYESOB ile Anaokulundan Esnafa Yüzde 20 İndirim Protokolü

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), 52 bin üyeye bağlı yapısının üyelerinin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla özel bir anaokuluyla indirim protokolü imzaladı.

Protokolün kapsamı ve koşulları

Birlik binasında düzenlenen görüşmede AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Akmeşe tarafından imzalanan protokole göre, birliğe bağlı esnaf üyeleri ve çalışanlarına 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı için yüzde 20 indirim uygulanacak.

Yıllık eğitim ücreti yıllık 200 bin TL'den 150 bin TL'ye düşürülürken, ücrete yemek ve eğitim hizmetleri dahil olacak. Ayrıca esnaf üyelerinin birinci derece yakınları da bu indirimden faydalanabilecek.

Ödemeler 10 eşit taksitte yapılabilecek ve eğitim-öğretim dönemi 20 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Protokol kapsamında eğitim yılı boyunca kırtasiye ücreti talep edilmeyecek, böylece esnaf ailelerine ek maliyet çıkmayacak.

Açıklama

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imzalanan protokolün esnaf ailelerine katkı sağlayacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

AYDIN’DA 52 BİN ÜYENİN BAĞLI BULUNDUĞU ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB), ÜYELERİNİN...

AYDIN’DA 52 BİN ÜYENİN BAĞLI BULUNDUĞU ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AYESOB), ÜYELERİNİN EKONOMİK YÜKÜNÜ HAFİFLETMEYE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTI. AYESOB İLE ÖZEL BİR ANAOKULU ARASINDA, ESNAF ÜYELERİ VE ÇALIŞANLARINA ÖZEL İNDİRİMLER SAĞLAYAN EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler