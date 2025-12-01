Aydın'da Bir Haftada 335 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen operasyonlarda, il genelinde bir haftada çeşitli suçlardan aranan 335 kişinin yakalandığı bildirildi.

Operasyon kapsamı ve sorgulamalar

24-30 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda toplam 106.676 kişinin sorgulaması yapıldı. Çalışmalar İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçlarına odaklandı.

Jandarma'nın çalışmaları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 7.338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2.819 personelle denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin bir haftalık faaliyetleri şöyle:

• 16 narkotik olayı, 16 şüpheliye işlem.

• Asayiş olaylarında meydana gelen 179 olayın tamamı aydınlatıldı; 117 kişiye işlem yapıldı.

• Kaçakçılık kapsamında 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

• 225 uygulama noktasında toplam 68.436 kişi sorgulandı; sorgulamalarda 209 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet'in çalışmaları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bir haftalık çalışmalarında şu sonuçları elde etti:

• 46 narkotik olayı, 47 şüpheliye işlem; bu olaylara ilişkin 4 kişi tutuklandı.

• Asayişe yönelik meydana gelen 679 olayın 555i aydınlatıldı; 516 şüpheliye işlem yapıldı, 15 kişi tutuklandı.

• Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 16 kişiye işlem uygulandı.

• 18 uygulama noktasında 38.240 kişi sorgulandı; sorgulamalar sonucunda 126 aranan şahıs yakalandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Jandarmamız ve emniyet güçlerimizle suç ve suç örgütlerine karşı amansız mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok" ifadelerine yer verildi.

