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Aydın'da Engelliler Haftası'nda 29 Birey 'Mehmetçik' Oldu

Aydın'da Engelliler Haftası etkinliğinde 29 engelli birey, bir günlük askerlik hayallerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:16
Aydın'da Engelliler Haftası'nda 29 Birey 'Mehmetçik' Oldu

Aydın'da 29 Engelli 'Mehmetçik' Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Aydın'da düzenlenen Engelliler Haftası etkinliği çerçevesinde, 29 engelli birey, bir günlüğüne askerlik hayalini gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende engelli bireyler, kamuflaj giysileriyle yemin etti.

Törenin Detayları

Etkinlikte, engelli bireyler kamuflajlarını giyerek tören alanına geldiler. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak, engelliler yemin etti. Yemin töreninde bazı engellilerin selam verememesi durumunda, yanlarındaki askerler, ellerini o hesapların kepine götürerek onlara selam verdi.

Şiirler ve Konuşmalar

Törenin ardından engelliler adına Mevlüt Uyanık, "Vurulmuş göğsünden bizim yiğitler" adlı şiiri okurken, Üsteğmen Hakan Yılmaz ise "Biz varız" adlı eseri seslendirdi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Türk milletinde askerlik görevini yerine getirmenin önemini vurguladı.

Aldemir, konuşmasında, "Sevgili Mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katılıp, havasını teneffüs ettiniz. Kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü, en deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Törene, Aydın Jandarma Filo Komutanı Albay Koray Ergin ve Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu gibi pek çok önemli isim de katıldı. Törenin sonunda askerler ve aileleri bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin...

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin...

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

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