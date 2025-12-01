Aydın'da evde düşen 88 yaşındaki kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Efeler'de evde düşen 88 yaşındaki A.B., itfaiyenin balkondan girip kapıyı açmasıyla ulaşıldı; sağlık ekipleri kontrolleri yaptı, hasta hastaneye gitmeyi reddetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:27
Efeler'de balkondan giren ekipler yaşlı kadına ulaştı

Olay, Aydının Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında ikamet eden 88 yaşındaki A.B., ev içinde dengesini kaybederek düştü ve yerde hareketsiz kaldı.

Yerde yardım isteyen yaşlı kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak merdivenli araç aracılığıyla balkondan içeri girip kapıyı açtı ve yaşlı kadına ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı kadının genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Kadın, hastaneye gitmeyi reddetti ve ekipler görevlerini tamamlayarak normale döndü.

