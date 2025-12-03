Aydın'da Kestane Hasadı Tezgâhlarda: 100-250 TL

Aydın'da kestane hasadı tamamlandı; üreticiler ürünleri boy ve kaliteye göre ayırıp ilçe pazarlarında 100-250 TL aralığında satıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:11
Aydın'da kestane hasadı sona erdi; üreticiler topladıkları ürünleri ilçe pazarlarında tüketiciyle buluşturuyor. Tezgâhlarda farklı boy ve kalite seçenekleriyle satışa sunulan kestaneler, sonbahar hasadının emek ve sabır gerektiren sürecinin ardından alıcı buluyor.

Üretim ve hazırlık süreci

Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak öne çıkan kestaneler, ormanlık ve dağlık alanlarda yetişiyor. Sonbaharda olgunlaşan ürünler toplanıp boy ve kaliteye göre ayrılıyor; ardından temizlenip pazara veya yerel tüketiciye sunuluyor. Hasat dönemi hem zaman hem de emek isteyen bir süreç olarak tanımlanıyor.

Pazardaki çeşit ve fiyatlar

Bozdoğan ilçesi pazarında kendi üretimlerini satan üreticilerden Muammer Bozyiğit, ürünleri aracısız olarak tüketiciye ulaştırdıklarını belirtti. Bozyiğit'in aktardığı fiyat bilgileri 100 liradan başlayıp 250 TL'ye kadar çıkıyor.

Muammer Bozyiğit, "Babam vefat ettikten sonra kestaneler bize miras kaldı. Kendimiz toplayıp kendimiz satıyoruz. Kestanenin fiyatı kalite ve iriliğine göre değişiyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. 120, 150, 200 ve 250 TL’ye kadar çıkan çeşitlerimiz var. 250 gram kestane alan bile oluyor" ifadelerini kullandı.

