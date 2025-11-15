Aydın’da Mandalina Hasadı Başladı: Kuşadası’nda Tarım Müdürü Sahada

Aydın’da mandalina hasadı başladı

Kuşadası ve Güzelçamlı bahçelerinde inceleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mandalina hasadı başladı. Sezonun açılmasıyla beraber bölgedeki üretim hareketliliği ve hasat çalışmaları hız kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası ve Güzelçamlı bölgesindeki mandalina bahçelerinde incelemelerde bulundu. Temiz, üreticilerle birlikte bahçelerde mandalina toplayarak üreticilere bereketli bir sezon dileklerini iletti.

İl tarım yetkilileri, bölgeden çıkan mandalinaların Almanya’ya ihracat edildiğini belirterek, hasatın kalite ve zamanlama açısından önemine vurgu yaptı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aydın tarımı için sahada, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

