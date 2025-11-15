Aydın’da Mandalina Hasadı Başladı: Kuşadası’nda Tarım Müdürü Sahada

Aydın’ın Kuşadası’nda mandalina hasadı başladı; İl Tarım Müdürü Ayhan Temiz bahçelerde inceleme yapıp üreticilerle birlikte hasada katıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:11
Aydın’da Mandalina Hasadı Başladı: Kuşadası’nda Tarım Müdürü Sahada

Aydın’da mandalina hasadı başladı

Kuşadası ve Güzelçamlı bahçelerinde inceleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mandalina hasadı başladı. Sezonun açılmasıyla beraber bölgedeki üretim hareketliliği ve hasat çalışmaları hız kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Kuşadası ve Güzelçamlı bölgesindeki mandalina bahçelerinde incelemelerde bulundu. Temiz, üreticilerle birlikte bahçelerde mandalina toplayarak üreticilere bereketli bir sezon dileklerini iletti.

İl tarım yetkilileri, bölgeden çıkan mandalinaların Almanya’ya ihracat edildiğini belirterek, hasatın kalite ve zamanlama açısından önemine vurgu yaptı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aydın tarımı için sahada, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

