Aydın'da Sağanak Yağış Bekleniyor: Çarşamba ve Perşembe Yağışlı

Aydın'da Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da Çarşamba gününden itibaren iki gün sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Günlük Tahmin

Haftaya güneşli ve açık bir hava ile karşılayan Aydın’da, bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı.

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu; doğusu dışında il geneli sağanak yağışlı.

Cuma: Parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bilgisini paylaştı.

