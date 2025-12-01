Aydın'da Tütün Denetimi: Kasım'da 5.934 İşletme, 64 İhlal

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde tütün mamullerinin kullanımını azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla Kasım ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim sonuçları

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerde 5.934 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde toplam 64 ihlal tespit edildi.

Detaylara göre; 5.775 işletmede yapılan sigara denetimlerinde 62 işletme kural ihlali olarak belirlendi. Ayrıca 159 işletmede gerçekleştirilen nargile denetimlerinde 2 işletme kurallara aykırı uygulamalar nedeniyle tespit edildi.

Hedef ve çağrı

Yetkililer denetimlerin amacını halk sağlığını korumak, tütün kullanımını azaltmak ve kamu bilincini artırmak olarak açıkladı ve tütünle mücadelede toplumun tüm kesimlerinden destek beklendiğini dile getirdi.

