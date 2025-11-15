Aydın'da Üniversite Öğrencileri Yurt Bahçelerini Fidan ve Çiçeklerle Yeniledi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, fidan dikimi ve çiçeklendirme çalışmalarıyla yaşadıkları alanları daha yeşil, daha renkli ve daha yaşanabilir hale getirdi.

Etkinlik detayları

Yurt bahçelerinde bir araya gelen öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak yeşil alanların artırılmasına katkı sağladı. Etkinlik kapsamında bazı öğrenciler çam türleri dikerken, bazıları da yurt girişlerindeki saksıları rengarenk çiçeklerle doldurdu.

Birlikte çalışan öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirip sosyal bağlarını güçlendirdi hem de yurt ortamına daha sıcak ve estetik bir görünüm kazandırdı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Yurtları'ndan yapılan açıklamada "Yurtlarımızdaki öğrencilerimizle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturduk, hobi bahçelerimizi düzenleyip yeni fidelerimizi diktik" ifadeleri yer aldı.

