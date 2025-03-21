Aydın, Denizli ve Uşak'ta 21 Bin 300 Fidan Toprakla Buluştu

Dünya Ormancılık Günü Coşkuyla Kutlandı

Aydın, Denizli ve Uşak'ta, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşık 21 bin 300 fidan toprakla buluştu. Denizli Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında 15 bin 300 fidan dikildi.

Vali Coşkun'dan Gelecek Nesillere Vurgu

Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, anlamlı bir etkinlik düzenlemek için toplandıklarını belirtti. Coşkun, doğayı gelecek nesillere daha güçlü ve temiz bırakmak amacıyla fidan dikimlerine devam edileceğini vurguladı.

Orman Bölge Müdürü'nden Veriler

Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, 2003-2024 yılları arasında 141 bin 515 hektar alanda çalışma yapıldığını ve yaklaşık 227 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı. Bu yıl sonuna kadar 2 milyon 400 bin fidan daha dikilmesi planlanıyor.

Aydın ve Uşak'ta Fidan Dikimleri

Aydın Efeler ilçesi Tepeköy mevkisinde ise 30 dönümlük alanda 2 bin 800 fidan dikildi. Ayrıca, Bey Camisi önünde cuma namazının ardından 5 bin fidan dağıtımı yapılacağı duyuruldu.

Uşak'ta, kent merkezine bağlı Sorkun köyü civarındaki ağaçlandırma sahasında yaklaşık 3 bin 200 fidan dikildi. Uşak Valisi Naci Aktaş, kentin ormanlık alanlarının toplam alanın %37'sini oluşturduğunu ifade etti. Aktaş, yıl boyunca ormanları korumak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yangınlar ve Ağaçlandırma Çalışmaları

Geçen yıl 49 orman yangını yaşandığını ve bu yangınların 1500 hektar alanı etkilediğini belirten Aktaş, yangın sonrası 400 hektar alanda yaklaşık 665 bin fidan ile yenileme çalışması yapıldığını kaydetti. 2025 yılına kadar kalan tüm arazilerin ağaçlandırılması hedefleniyor.

Vali Aktaş, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırarak, yangınsız bir yaz mevsimi dileğinde bulundu.

Uşak'ta "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Merkeze bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, 3 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Uşak'ta "Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Merkeze bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, 3 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.