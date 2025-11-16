Aydın Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü: Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü ve Bilgilendirme

Aydın Devlet Hastanesi, Dünya Diyabet Günü'nde ücretsiz kan şekeri ölçümleri, bilgilendirme ve tatlandırıcıyla hazırlanmış diyabetik ikramlarla farkındalık etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:22
Aydın Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü: Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü ve Bilgilendirme

Aydın Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü Etkinliği

Etkinlik kapsamında vatandaşlara ücretsiz ölçüm ve bilgilendirme yapıldı

Aydın Devlet Hastanesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla hastane girişinde bir stant kurdu. Etkinlikte ücretsiz kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi ve vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi.

Ölçümler sırasında yüksek kan şekeri tespit edilen bireyler, gerekli tetkik ve değerlendirmelerin yapılması için Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği'ne yönlendirildi.

Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ile hastane yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte gelenlere tatlandırıcı kullanılarak hazırlanmış diyabetik tatlılar ikram edildi. Ayrıca, diyabetin hedef değerleri, sağlıklı beslenme önerileri ve korunma yöntemlerinin yer aldığı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, diyabetin erken teşhis ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

