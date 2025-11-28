Aydın Efeler'de 3 yıl 7 ay 22 gün cezası olan Ş.T. yakalandı

Aydın Efeler'de aranan şahıs yakalandı
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada Meşrutiyet Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyon ve adli süreç
Yapılan çalışmada; hakkında 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Ş.T. isimli şahıs yakalandı.
Şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
SEKİZ AYRI SUÇTAN ARANIYORDU, YAKALANDI