Aydın Efeler'de 3 yıl 7 ay 22 gün cezası olan Ş.T. yakalandı

Aydın Efeler'de, hakkında 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 suçtan aranma kararı bulunan Ş.T. yakalanıp cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:27
Aydın Efeler'de aranan şahıs yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada Meşrutiyet Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyon ve adli süreç

Yapılan çalışmada; hakkında 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Ş.T. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

