Aydın Efeler'de Çiçekçi Yangını: Vatandaşların Dikkati İş Yerini Kurtardı

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde, apartmanın altında bulunan bir çiçekçide çıkan yangın, vatandaşların dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Güzelhisar Mahallesi 39 Sokak üzerindeki çiçekçide saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın altında bulunan G.G.’ye ait iş yerinde iddiaya göre elektrik kaynaklı yangın çıktı.

Apartmandaki yoğun duman ve kokuyu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, henüz kapalı olan iş yerine polis nezaretinde girerek yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı, iş yerindeki yoğun duman tahliye edildi.

Vatandaşların dikkati iş yerinin tamamen yanmasını önlerken, çiçekçide maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

