Aydın Efeler'de Kargoda Bin 604 Litre Tağşiş Yağ Yakalandı

Olayın Detayları

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta yüklenmiş vaziyette bin 604 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Operasyonu, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kargo firmasına ait araca, başka bir araçtan yerleştirilen içinde sıvı dolu pet şişelerin incelemesi için Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de katıldı. Yapılan değerlendirmede, pet şişelerdeki sıvının tağşiş yağ olduğu belirlendi.

Ele Geçirilen Malzeme ve Yaptırım

Araçta yapılan aramada, 4,2 litrelik 382 adet pet şişeye doldurulmuş toplam bin 604 litre tağşiş yağ tespit edildi.

Olayla ilgili olarak S.S. isimli şahıs hakkında 5996 sayılı Gıda Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından 42 bin TL idari para cezası uygulandı.

