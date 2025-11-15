Aydın Efeler'de Yaya Geçidinde Kaza: 80 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Aydın Efeler'de İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı'nda 80 yaşındaki R.E.'ye 34 CKF 012 plakalı otomobil çarptı; ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:17
Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki alışveriş poşetleriyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan R.E. (80)'ye, İzmir yönünde seyir halinde olan 34 CKF 012 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam kafasından darbe alarak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan R.E. ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekiplerin olay yerinde inceleme başlattığı bildirildi.

Yola saçılan sebzeler ve vatandaşların tepkisi

Kaza sonrası R.E.'nin elindeki alışveriş poşetindeki sebzelerin yola savrulduğu görüldü. Yola saçılan sebzeleri vatandaşlar toplayarak yol kenarına kaldırdı.

Bazı vatandaşlar, bölgenin İzmir'e giden ana yol olması nedeniyle yoğun araç trafiği bulunduğunu belirterek, güvenli yaya geçişi sağlanması için bölgeye üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

