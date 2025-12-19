Aydın Gebe Okulu mezunlarına katılım belgesi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gebe Okulu'nda Katılım Belgeleri Verildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde yürütülen Gebe Okulu eğitimlerini başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, programların yeni gruplarla devam ettiğini ve ilginin arttığını bildirdi.

Eğitimlerin içeriği ve hedefi

Gebe Okulu’nda psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı ve ebelerin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, gebelik sürecinin tüm yönleri kapsamlı şekilde ele alınıyor. Eğitimlerde gebelikte beslenmeden psikolojik sürece, doğuma hazırlıktan doğum sonrası döneme kadar çok sayıda konu işleniyor.

Programı başarıyla tamamlayan anne adaylarına verilen katılım belgelerinin, hem bireylerin bilinçlenmesine hem de sağlıklı bir doğum sürecine katkı sağladığı vurgulandı.

Kayıt ve katılım

Yetkililer, Gebe Okulu'na ilginin her geçen gün arttığını belirterek, yeni gruplar için kayıtların devam ettiğini ifade etti.

AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ BÜNYESİNDEKİ GEBE OKULU’NDA FARKLI BRANŞLARDAN UZMANLARIN VERDİĞİ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ANNE ADAYLARINA KATILIM BELGELERİ VERİLİRKEN, EĞİTİMLERİN YENİ GRUPLARLA DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.