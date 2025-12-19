DOLAR
Aydın Gebe Okulu mezunlarına katılım belgesi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gebe Okulu'nu tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri verildi; eğitimler yeni gruplarla sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:41
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gebe Okulu'nda Katılım Belgeleri Verildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde yürütülen Gebe Okulu eğitimlerini başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, programların yeni gruplarla devam ettiğini ve ilginin arttığını bildirdi.

Eğitimlerin içeriği ve hedefi

Gebe Okulu’nda psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı ve ebelerin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, gebelik sürecinin tüm yönleri kapsamlı şekilde ele alınıyor. Eğitimlerde gebelikte beslenmeden psikolojik sürece, doğuma hazırlıktan doğum sonrası döneme kadar çok sayıda konu işleniyor.

Programı başarıyla tamamlayan anne adaylarına verilen katılım belgelerinin, hem bireylerin bilinçlenmesine hem de sağlıklı bir doğum sürecine katkı sağladığı vurgulandı.

Kayıt ve katılım

Yetkililer, Gebe Okulu'na ilginin her geçen gün arttığını belirterek, yeni gruplar için kayıtların devam ettiğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

