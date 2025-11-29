Aydın Germencik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir karayolu Mursallı kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:45
Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Mursallı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine seyir halinde olan Beytullah Ö. idaresindeki 09 EK 013 plakalı kamyonet, İzmir istikametine seyir halinde olan Kamil Demir idaresindeki 09 UL 119 plakalı otomobile çarptı.

Kaza bildiriminin ardından bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Kazada, otomobil sürücüsü 86 yaşındaki Kamil Demir hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan T.Ö. ve Ç.Ş. yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildikten sonra Aydın Devlet Hastanesi ve Germencik Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla sevk yapıldı.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Beytullah Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla gelen kamyonetin otomobile çarpması yer alıyor. Görüntüler olayla ilgili soruşturmanın önemli delilleri arasında bulunuyor.

