Aydın Meclisi Geriliminde AK Parti'den CHP'ye: 'Tutarlı Siyaset Yapın' Çağrısı

AK Parti, Aydın Büyükşehir Meclisi'nde yaşanan gerilim sonrası CHP'li üyeleri tutarlı siyaset yapmaya çağırdı; Söke ve İncirliova altyapı yatırımları tartışma konusu oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:23
AK Parti heyeti, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugün ertelenen oturumu sonrası yaptığı basın açıklamasında CHP’li meclis üyelerine tutarlı siyaset yapın çağrısında bulundu.

Toplantı Sonrası AK Parti Açıklaması

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve AK Parti’li meclis üyeleri, Meclis Grup Başkan Vekili ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdem, CHP’nin komisyonda ve mecliste çoğunluğa sahip olmasına rağmen verdikleri önergenin arkasında durmadığını belirtti ve CHP’li üyelerin Aydın’a gelecek imkan ve yatırımları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığını iddia etti.

Komisyon ve Meclis Tartışmasının İçeriği

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Fatih Gürer, 14 Kasım’daki oturumda CHP’nin Aydın’da suya yüzde 50 indirim önergesi verdiğini, ancak CHP ve Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin komisyonda bu konuyu sürekli ertelediğini söyledi. Gürer ayrıca İncirliova ve Söke’ye yapılacak kanalizasyon altyapısının komisyonda onaylandığını, ancak mecliste CHP’li üyelerin bu yatırımları engellediğini ileri sürdü.

Söke ve İncirliova Yatırımları ve Usul Tartışması

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, komisyonda kredilerin onaylandığını ancak mecliste Büyükşehir Belediyesi’nin garantörlüğü gündeme geldiğinde CHP’nin usul tartışması çıkararak yatırımları engellemeye çalıştığını ifade etti. Güler, CHP’nin amacının usul değil hizmetleri engellemek olduğunu savundu ve CHP’nin ASKİ bütçesi konusundaki yaklaşımlarını gayri samimi olarak nitelendirdi.

İncirliova'dan Tepkiler

AK Partili Meclis Üyesi ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise Sandıklı Mahallesi’ndeki altyapı eksikliklerine dikkat çekti: Sandıklı Mahallesi İncirliova’nın en büyük mahallesi, 7 katlı apartmanlar var. Kaya, CHP’li Efeler Belediye Başkanı’nın yatırım önerisine karşı çıktığını ve ’İncirliova’ya kredi aldırmayacağız’ şeklinde bir yaklaşım olduğunu belirterek bu tutumu eleştirdi.

AK Parti'den Net Çağrı: 'Bundan Sonra Tutarsızlık Olmasın'

Mehmet Erdem, belediye meclislerinin hizmetleri engellememesi gerektiğini, İller Bankası’nın kredi imkanları sağladığını ve İncirliova Sandıklı Mahallesi altyapısının acilen yapılması gerektiğini vurguladı. Erdem, CHP’li meclis üyelerinin komisyonda ’evet’ dediği kararları mecliste tutarsız davranarak engellediğini söyleyerek şu çağrıyı yaptı: CHP bir karar versin; hizmetlere engel mi olacak yoksa önünü mü açacak. Erdem, halkın karşısında tutarlı duruş gerektiğini kaydetti.

Su İndirimi Tartışması

Erdem, CHP’nin ’su fiyatlarında yüzde 50 indirim’ önergesinin komisyonda sürekli ertelendiğini ve mecliste arkasında durulmadığını belirtti: İpe un seriyorlar. Erdem, benzer önergelere geçmişte imza atanların kamu zararı nedeniyle sorumlu tutulduğunu, CHP’lilerin bu riski bildikleri halde önerge verdiklerini iddia ederek tutarlı siyaset çağrısını yineledi.

Yerel Başkanlardan Eleştiriler

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol de gündem maddesi sıralamasına ilişkin tartışmanın geçen yıl ve son 10 yıldır aynı olduğunu belirterek, bu durumun bugün niçin sorun haline getirildiğini sorguladı ve CHP’nin asıl amacının hizmetleri engellemek olduğunu ileri sürdü.

AK Parti, meclisteki tutarsızlığa dikkat çekerek CHP’li üyeleri Aydın’a gelecek yatırımların önünü açmaya çağırdı.

