Aydın Nazilli'de Zeytin Hasadı Hummalı: Kaymakam Kan Yalınkuyu'da

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zeytin sezonu başladı ve zeytin bahçelerinde hareketlilik devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce sofralık yeşil zeytin hasadına başlanan bölgede, şimdi hem sofralık hem de yağlık zeytin hasadı yoğun bir tempoda sürüyor. Yalınkuyu Mahallesi'ndeki hasat etkinliğine Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki protokol üyeleri de katıldı.

Hasadı birlikte yaptılar

Nazilli Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Yalınkuyu Mahalle Muhtarı Ahmet İnan ve mahalle sakinlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Çevikçelik ile çok sayıda kurum personeli ve çevre mahallelerin muhtarları hasata katılarak çalışanlarla birlikte zeytin topladı.

"Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağı"

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, hasadın zorlu ama bereketli bir süreç olduğunu vurguladı ve üreticilere kolaylık diledi. Kan’ın açıklaması şöyle oldu: "82 mahallesi bulunan Nazilli’nin 56 mahallesinde zeytin hasadı yapılıyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçları bereketini halkımızla paylaşmaya devam ediyor. Bu dağlarımızda Türkiye’nin en önemli ürünleri arasında yer alan incir ve kestanemizin yanısıra zeytin de önemli bir gelir kaynağı. Arazi yapısı nedeniyle zor ve meşakkatli bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde hasatla uğraşıyor. Yalınkuyu Mahallemizde de zeytin hasadı başladı. Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağı. Bu ürünleri bizleri sunan 80-90-100 yaşındaki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zeytin türleri arasında şu an çekişte denen tür hasat ediliyor. Yağlık ve sofralık şekilde hasat edilerek sofralarımıza gelecek inşallah. Herkesin emeğine sağlık diyorum".

Asırlık ağaçlarda emekle süren hasat

Mahalle sakinlerinden Ali Murat Dursun da sezon ve üretim koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dursun, tarımdaki deneyimini ve bu yılki beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Yaklaşık 30 yıldır zeytin işiyle uğraşıyorum. Bir ay önce sofralık zeytinle hasada başladık. Şimdi de hem sofralık hem de yağlık zeytin hasadına devam ediyoruz. Yılbaşına kadar da hasat devam eder. Bu sene kuraklık nedeniyle hasadımızda rekolte düşük olacak. Bakımı ve hasadı zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz zeytinimizden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlamaya devam edeceğiz. Sezonumuzun bereketli geçmesini diliyorum".

Yetkililer ve üreticiler, zeytin hasadının bölge ekonomisi için önemine dikkat çekerken, hasadın meşakkatli ancak gelecek dönem için belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

KAYMAKAM KAN, ZEYTİN HASADINA KATILDI