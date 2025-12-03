Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat bir mesaj yayımladı. Canbolat, her bireyin doğuştan gelen haklarla eşit olduğunu vurgulayarak, toplumun herkesi kapsayan bir yaşam alanı oluşturma sorumluluğuna dikkat çekti.

Vali Canbolat'ın mesajı

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplum olarak hepimizi yakından ilgilendiren bir gerçeği yeniden hatırladığımız önemli bir farkındalık günüdür. Her birey, doğuştan gelen haklarıyla eşittir ve herkesin hayatın tüm alanlarına güvenle, özgürce ve onuruyla katılabilmesi ortak sorumluluğumuzdur. Bugün, özel bireylerimizin karşılaştıkları güçlükleri görmek, çözüm üretmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak için güçlü bir çağrıdır. Asıl engellerin fiziksel değil, farkındalık ve duyarlılık eksikliğinden kaynaklandığını hepimize hatırlatır. Valiliğimiz koordinasyonunda; eğitimden sağlığa, ulaşılabilirlikten sosyal hayata katılıma kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların temel amacı, herkes için daha kapsayıcı ve adil bir yaşam alanı oluşturmaktır. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte bu alandaki çabalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Hayatla kurdukları güçlü bağ, mücadele azimleri ve başarılarıyla toplumumuza değer katan tüm özel bireylerimiz; bizler için birer ilham kaynağıdır. Onlara sunacağımız her destek, hem insan onuruna verdiğimiz değeri hem de daha adil bir toplum inşa etme irademizi ortaya koymaktadır. 3 Aralık vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız, dışlanmış ya da çaresiz hissetmediği bir toplum düzeni hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Daha erişilebilir, daha duyarlı ve daha güçlü bir yarın için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlam ve önem taşıyan günde, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

Vali Canbolat, mesajında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, toplumun her kesiminde erişilebilirlik ve duyarlılığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NÜN ÖZEL GEREKSİNİMLERİ BULUNAN VATANDAŞLARIN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİ GÖRMEK VE TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ÇAĞRI OLDUĞUNU HATIRLATAN AYDIN VALİSİ YAKUP CANBOLAT; "TÜM ÖZEL BİREYLERİMİZ, BİZLER İÇİN BİRER İLHAM KAYNAĞIDIR" DEDİ.