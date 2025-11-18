Aydın Yurt Müdürlüğü Öğrencilerinden Kızılay'a Anlamlı Kan ve Kök Hücre Bağışı

Gençlerden yaşam umudu ve farkındalık çağrısı

Aydın Yurt Müdürlüğü öğrencileri, toplumsal dayanışma ve farkındalık çalışmaları kapsamında Kızılay ekiplerine kan bağışında bulundu.

Yurtta kalan gençler, kan bağışıyla birlikte Türkiye’de lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla kök hücre bağışı da gerçekleştirdi. Öğrencilerin kök hücre bağışı sürecine gösterdiği hassasiyet, lösemi ile mücadele eden çocuklar için hayati önem taşıyan bu desteğin değerini bir kez daha ortaya koydu.

Bağış yapan öğrenciler, lösemi tedavisi gören tüm çocuklara moral olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

AYDIN YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİ, TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KIZILAY EKİPLERİNE KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.