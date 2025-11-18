Aydın Yurt Müdürlüğü Öğrencilerinden Kızılay'a Anlamlı Kan ve Kök Hücre Bağışı

Aydın Yurt Müdürlüğü öğrencileri, toplumsal dayanışma kapsamında Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yaparak Türkiye'de lösemi tedavisi gören çocuklara umut oldu.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:46
Aydın Yurt Müdürlüğü Öğrencilerinden Kızılay'a Anlamlı Kan ve Kök Hücre Bağışı

Aydın Yurt Müdürlüğü Öğrencilerinden Kızılay'a Anlamlı Kan ve Kök Hücre Bağışı

Gençlerden yaşam umudu ve farkındalık çağrısı

Aydın Yurt Müdürlüğü öğrencileri, toplumsal dayanışma ve farkındalık çalışmaları kapsamında Kızılay ekiplerine kan bağışında bulundu.

Yurtta kalan gençler, kan bağışıyla birlikte Türkiye’de lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla kök hücre bağışı da gerçekleştirdi. Öğrencilerin kök hücre bağışı sürecine gösterdiği hassasiyet, lösemi ile mücadele eden çocuklar için hayati önem taşıyan bu desteğin değerini bir kez daha ortaya koydu.

Bağış yapan öğrenciler, lösemi tedavisi gören tüm çocuklara moral olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

AYDIN YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİ, TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

AYDIN YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİ, TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KIZILAY EKİPLERİNE KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.

AYDIN YURT MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİLERİ, TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da yasak ilişki kavgası: İç çamaşırlı şahıs sokakta bıçaklanarak öldü
2
90 Yaşındaki İlhan Akbıyık Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na Dönüştürdü
3
Yenice'de Yavru Ayı İlçe Merkezine İndi
4
Serik'te Kardeşlerin 'Aynı Gün' Düğünü: Musa ve Raşit Aynı Yaştaki Gelinlerle Evlendi
5
Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz İçin 80 Kişilik Ekip Seferber
6
Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' Konferansı
7
Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları