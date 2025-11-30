Aydınlı İnşaatçılar AFAD Gönüllüsü Olarak Can Kurtarıyor

Aydınlı inşaatçılardan oluşan AFAD gönüllüleri, zorlu yağış ve çamur altında enkaz eğitimi ve ilk yardım tatbikatlarıyla afetlere hazır hale geliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:01
Aydınlı İnşaatçılar AFAD Gönüllüsü Olarak Can Kurtarıyor

Aydınlı İnşaatçılar AFAD Gönüllüsü Olarak Can Kurtarıyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çatısı altında görev yapan Aydınlı gönüllü arama kurtarma ekibi, afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle inşaat sektöründe çalışan profesyonellerden oluşan ekip, yağmur ve çamur demeden eğitimlerini aksatmıyor.

Zorlu koşullar, gerçekçi eğitim

Bölgenin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Yapı sistemlerine, kolon ve kiriş gibi taşıyıcı elemanlara hakim olan gönüllüler, enkazda güvenli hareket etme ve doğru müdahale konularında sahada önemli avantaj sağlıyor.

Haftalık eğitim programı kapsamında gönüllüler bu hafta yoğun yağış altında enkaz simülasyonu, sedye ile yaralı taşıma teknikleri ve temel ilk yardım uygulamalarını tatbik etti. Çamurlu zemin ve olumsuz hava şartları, eğitimin zorluk seviyesini yükseltirken ekiplerin fiziksel dayanıklılığı ve koordinasyon kabiliyetini de güçlendirdi.

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, gönüllülük ruhu ve disiplinli eğitimin önemine vurgu yaparak, gönüllülerin mesleki bilgi birikimlerini afet müdahale kapasitesine kattığını; bunun hem ekip motivasyonunu yükselttiğini hem de Aydın’ın afetlere hazırlık seviyesini güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitimlere katılan Aydınlı gönüllü inşaatçılar, hava şartlarını mazeret olarak görmediklerini, eğitim ne kadar zorlu olursa gerçek afetlere o kadar hazırlıklı olacaklarını belirterek, ihtiyaç duyulan her an can kurtarmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan AFAD’ın gönüllülük sistemi kapsamında, afet yönetiminin her aşamasında görev almak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği hatırlatıldı.

AYDIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ÇATISI ALTINDA GÖREV YAPAN AYDINLI GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA...

AYDIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ÇATISI ALTINDA GÖREV YAPAN AYDINLI GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA EKİBİ, AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ÖZELLİKLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERDEN OLUŞAN EKİP, ZORLU HAVA VE ARAZİ ŞARTLARINA ALDIRIŞ ETMEDEN, YAĞMUR VE ÇAMUR DEMEDEN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR.

AYDIN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ÇATISI ALTINDA GÖREV YAPAN AYDINLI GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı İnşaatçılar AFAD Gönüllüsü Olarak Can Kurtarıyor
2
Kocaeli'de Tekne Alabora: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Konya Beyşehir'de Kayıp 15 Yaşındaki Berk İvacık: 97 Saattir İz Bulunamadı
4
Beyoğlu'da Hastanede Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
5
Zonguldak’ta 17-30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası’nda Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü
6
Lee Jae Myung Ankara'da Kore Gazilerine Ginseng Hediye Etti
7
Eskişehir'de Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı