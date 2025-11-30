Aydınlı İnşaatçılar AFAD Gönüllüsü Olarak Can Kurtarıyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çatısı altında görev yapan Aydınlı gönüllü arama kurtarma ekibi, afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle inşaat sektöründe çalışan profesyonellerden oluşan ekip, yağmur ve çamur demeden eğitimlerini aksatmıyor.

Zorlu koşullar, gerçekçi eğitim

Bölgenin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Yapı sistemlerine, kolon ve kiriş gibi taşıyıcı elemanlara hakim olan gönüllüler, enkazda güvenli hareket etme ve doğru müdahale konularında sahada önemli avantaj sağlıyor.

Haftalık eğitim programı kapsamında gönüllüler bu hafta yoğun yağış altında enkaz simülasyonu, sedye ile yaralı taşıma teknikleri ve temel ilk yardım uygulamalarını tatbik etti. Çamurlu zemin ve olumsuz hava şartları, eğitimin zorluk seviyesini yükseltirken ekiplerin fiziksel dayanıklılığı ve koordinasyon kabiliyetini de güçlendirdi.

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, gönüllülük ruhu ve disiplinli eğitimin önemine vurgu yaparak, gönüllülerin mesleki bilgi birikimlerini afet müdahale kapasitesine kattığını; bunun hem ekip motivasyonunu yükselttiğini hem de Aydın’ın afetlere hazırlık seviyesini güçlendirdiğini ifade etti.

Eğitimlere katılan Aydınlı gönüllü inşaatçılar, hava şartlarını mazeret olarak görmediklerini, eğitim ne kadar zorlu olursa gerçek afetlere o kadar hazırlıklı olacaklarını belirterek, ihtiyaç duyulan her an can kurtarmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Öte yandan AFAD’ın gönüllülük sistemi kapsamında, afet yönetiminin her aşamasında görev almak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği hatırlatıldı.

