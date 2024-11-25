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Ayvalık'taki Güneş Adası'nda 65 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık'ta Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 01:58
Ayvalık'taki Güneş Adası'nda 65 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık'taki Güneş Adası'nda Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen Güneş Adası'nda mahsur kaldı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine gelen bir yardım talebi ile ortaya çıktı.

Hızla harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84, Sahil Güvenlik Botu TCSG-907 ve Sahil Güvenlik Dalış Timi DEGAK-12 ile Güneş Adası'na ulaştı. Burada yapılan çalışmalarda, 40'ı çocuk toplamda 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerin ardından, düzensiz göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu başarılı operasyon, sahil güvenlik ekiplerinin göçmen kurtarma çalışmalarındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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