Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, bir şahsın aracında tarihi nitelikte objeler bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli aracı durduran ekipler, İ.K. isimli şahsın üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramalarda işlemeli bakır tabak, bardak, gürz başı, küp parçası, küllük ve 2 adet gümüş sikke olmak üzere her biri tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

İ.K. hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

