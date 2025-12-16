DOLAR
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Yozgat'ın Akdağmadeni'nde bir araçta işlemeli bakır tabak, bardak, gürz başı, küp parçası, küllük ve 2 gümüş sikke ele geçirildi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:02
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, bir şahsın aracında tarihi nitelikte objeler bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli aracı durduran ekipler, İ.K. isimli şahsın üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramalarda işlemeli bakır tabak, bardak, gürz başı, küp parçası, küllük ve 2 adet gümüş sikke olmak üzere her biri tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

İ.K. hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

