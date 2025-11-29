Azap Gölü'nde Olta İğnelerine Takılan Tepeli Pelikan Kurtarıldı

Balıkçıların dikkati kuşu özgürlüğüne kavuşturdu

Nesli tehlike altında bulunan bir Tepeli Pelikan (Pelacanus crispus), Aydın'daki Azap Gölü'nde gagasına dolanan olta iğneleri nedeniyle uçamaz hale geldi. Durumu fark eden balıkçılar, kuşu dakikalar içinde kurtardı.

Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk ve yardımcısı Ali Dayı, göldeki rutin kontroller sırasında platformda hareketsiz duran pelikanı gördü. Kayıkla yaklaştıklarında kuşun üst ve alt gagasına iki adet olta iğnesinin battığını ve misinanın gagasına dolandığını tespit ettiler.

Balıkçılar önce misinayı, ardından iğneleri dikkatle çıkararak kuşun ağzını açmasını sağladı. İğnelerden kurtulan pelikan kısa süre sonra kanat çırparak göl üzerinde uzaklaştı.

Azap Gölü, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan statüsünde olup bölgedeki en büyük tatlı su göllerinden biridir. Göldeki pelikan sayısı zaman zaman 250 adede ulaşabilmekte; ancak bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su alanları daraldı ve kuşlar kalan sularda avlanmak zorunda kaldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise, Azap Gölü'ne her gün gelen pelikanların besin kaynakları arasında yer alan ve ülkemizde sulak alanları istila eden İsrail Sazanı'nın bulunduğunu, pelikanların çoğunlukla Büyük Menderes Deltası'ndan geldiğini belirtti. Sürücü, gölde oltayla balık avlanmadığı için kuşun muhtemelen deltada oltaya takıldığını düşündüklerini söyledi.

Sürücü, balıkçıların dikkati sayesinde nesli tehlike altında bulunan bir pelikanın daha yok olmasının önlendiğini vurgulayarak, Fahrettin Öztürk ve Ali Dayı'ya duyarlılıkları için teşekkür etti.

