Azerbaycan'da TDT Uzay Ajansları 4. Toplantısı Gerçekleştirildi

Azerbaycan'da TDT Uzay Ajansları 4. Toplantısı Yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları ve ilgili makamların 4. toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Azerbaycan Uzay Ajansı Başkanı Dunay Bedirhanov liderlik etti.

TDT Genel Sekreteri ve Ülkeler Temsilcileri Katıldı

Toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile birlikte Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan yetkililer katıldı. Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç da toplantıda yer alarak önemli katkılarda bulundu.

Önemli Konuların Ele Alındığı Toplantı

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, TDT ülkelerinin ortak CubeSat projesi ve uzay alanında hukuki çerçevenin standartlaştırılması yer aldı. Bunun yanı sıra, bir sanal uzay akademisinin kurulması da müzakere edildi.

Uzay Kampı ve İşbirliği Vurgusu

Toplantı sırasında, Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan uzay kampı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Taraflar, TDT uzay ajansları ile ilgili makamlar arasında düzenli toplantıların yapılması ve üye ile gözlemci ülkeler arasındaki işbirliği ve bilgi alışverişinin sistematik bir şekilde sürdürülmesine yönelik mutabakat sağladı.

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları ve ilgili Makamları 4. Toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uzay Ajansları ve ilgili Makamları 4. Toplantısı düzenlendi.