Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bayramov ve Sinirlioğlu’nun, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, Azerbaycan ile AGİT arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi, AGİT'in karşılaştığı zorluklar ve bölgesel ile uluslararası güvenlik meseleleri yer aldı. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mevcut barış süreci de detaylı bir şekilde müzakere edildi.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu’nu, 2. Karabağ Savaşı sonrası bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendiren Bayramov, işgal dönemiyle ilişkilendirilen kuruluşların (AGİT Minsk Grubu) feshinin önemine vurgu yaptı.

Ermenistan ile sürdürülen normalleşme süreçlerine de değinen Bayramov, bu ülkenin anayasasında ve diğer yasal çerçevelerinde Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının mevcut olmasının süreci olumsuz etkilediğini ifade etti.

Görüşme sırasında, ikili ilişkiler üzerine çeşitli konular da ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu (sağda) ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu (sağda) ile görüştü.