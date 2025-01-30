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Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 Otoyol Projesine Başladı

Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'da toplam 3,400 km uzunluğunda 44 otoyol inşa ediyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:16
Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 Otoyol Projesine Başladı

Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 Otoyol Projesine Başladı

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgeleri olan Karabağ ve Doğu Zengezur'da toplam uzunluğu yaklaşık 3 bin 400 kilometre olan 44 otoyol inşa ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın İşgalden Kurtarılan Topraklarına Büyük Dönüş Devlet Programı" çerçevesinde 2020-2024 yılları arasında bu otoyol projelerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, program dahilinde inşa edilecek otoyollar üzerinde toplam uzunluğu 70,8 kilometre olan 45 tünel, toplam uzunluğu 9 bin 581 metre olan 447 köprü ve toplam uzunluğu 3 bin 871 metre olan 16 viyadük yapımına yönelik faaliyetlerin başladığı ifade edildi.

Şu ana kadar tamamlanan projeler arasında, toplam uzunluğu 59,6 kilometre olan 28 tünel, toplam uzunluğu 8 bin 339 metre olan 392 köprü ve toplam uzunluğu 1695 metre olan 9 viyadük yer alıyor.

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