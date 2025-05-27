Azerbaycan ve Pakistan Liderlerinden Tarihi Görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın kentinde Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Azerbaijan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Laçın'a gelen Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Aliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Karabağ'a Desteğin Vurgusu

Görüşmede, Şerif, Karabağ ve Doğu Zengezur'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Pakistan'ın "Karabağ Azerbaycan’dır!" ilkesine verdiği desteğin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başbakan Şerif, yaklaşan Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i tebrik ederek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Laçın ve çevresinde kısa sürede hayata geçirilen imar ve kalkınma çalışmalarından etkilendiğini belirtti.

Doğal Güzellikler ve Turizm Potansiyeli

Şerif, bölgenin doğal güzelliklerine de dikkati çekerek, bu alanların gelecekte önemli bir turizm destinasyonu olacağına inandığını ifade etti.

İşgal ve Yeniden İmar Süreci

Cumhurbaşkanı Aliyev ise Laçın'ın 1992 yılında işgal edilen ilk Azerbaycan bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, kentin 30 yıl süren Ermeni işgali sırasında büyük yıkıma uğradığını ve halkın etnik temizlikten etkilendiğini söyledi. Aliyev, bugün işgalden kurtarılan topraklarda kapsamlı imar ve yeniden yerleşim çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bölgesel Barışa Vurgu

Görüşmede, Başbakan Şerif, Hindistan ile aralarında ateşkes sağlandığını bildirerek, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarın tesisine büyük önem verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev de bölgesel barış ve ateşkese yönelik olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ve tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Taraflar ayrıca, Azerbaycan ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bilim, eğitim, yüksek teknoloji ve öğrenci değişimi gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Üçlü Zirveye Hazırlık

Görüşmede, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Laçın'da gerçekleştirilecek Azerbaycan-Türkiye-Pakistan üçlü zirvesinin duyulan memnuniyet dile getirildi. Toplantının üç ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun güçlü bir yansıması olacağı kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Azerbaycan'ın Laçın kentinde, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif (solda) ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Azerbaycan'ın Laçın kentinde, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif (solda) ile bir araya geldi.