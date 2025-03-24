Baba, Oğlunu Bıçakla Yaraladı: Denizli'de Tutuklama

Denizli'de Bıçaklı Saldırı: Baba Oğlu Yaraladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Fesleğen Mahallesi'nde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba T.A. tutuklandı. Olay, 22 Mart tarihinde meydana geldi. Baba ve oğlu arasında çıkan tartışma sonrasında T.A., 34 yaşındaki oğlu G.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı.

Babanın İfadesi ve Gözaltı Süreci

T.A., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan T.A., ifadesinde o gün çok fazla alkol aldığını belirterek, oğluyla arasında geçmiş olan tartışmanın nedenini hatırlamadığını ve olaydan pişman olduğunu söyledi.

G.A.'nın Sağlık Durumu

Yaralanan G.A., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayın detayları ise hala araştırılmaya devam ediyor.

Bu olay, aile içi şiddetin üzücü boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken, toplumda ciddi bir endişe yaratıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Fesleğen Mahallesi'nde bir apartmanda oturan T.A. ile oğlu G.A. (34) arasında tartışma çıktı. T.A, kavgaya dönüşen olay sırasında oğlu G.A'yı bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri G.A'yı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.