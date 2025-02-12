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BAE ve Suriye'den Güçlü İşbirliği Mesajı

BAE ve Suriye, ikili ilişkileri görüşmek üzere Dubai'de bir araya geldi. İki bakan, bölgesel gelişmelere değindi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:27
BAE ve Suriye'den Güçlü İşbirliği Mesajı

BAE ve Suriye İkili İlişkilerini Güçlendiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suriye, iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Dubai'de düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Toplantının İçeriği

Görüşmelerde, BAE ve Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve mevcut bölgesel gelişmeler ele alındı. Bin Zayid, görüşmeler sırasında Suriye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Suriye'ye Destek Vurgusu

BAE Dışişleri Bakanı, ayrıca, Suriye halkının sürdürülebilir güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arayışının karşılanması yönündeki tüm çabalara destek vereceklerini belirtti. Bin Zayid, Suriye'deki kalkınma sürecinin önemi konusunda da dikkat çekti.

Dünya Hükümetler Zirvesi

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katıldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 12.'si, Dubai'de yerel saatle günlük olarak başlamıştır.

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