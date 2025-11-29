Bafra'da 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde çatıdaki izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:48
Samsun’un Bafra ilçesinde Bulvar Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü kapladı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar ve inceleme

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.

