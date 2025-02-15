Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Üç Şüpheli Yakalandı

Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından üçüncü şüpheli gözaltına alındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:06
Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Üç Şüpheli Yakalandı

Bağcılar'da İş Yerine Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı

Bağcılar'da, iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, önemli bir başarıya imza attı. 11 Şubat tarihinde Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saldırı Anı Güvenlik Kameralarında

Ekipler, saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirmelerde, plakası olmayan bir motosikletle gelen şüphelilerin, uzun namlulu silahla iş yerini kurşunlayıp hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, iş yerindeki saldırı sonrası motosikletten inerek yanlarındaki silahı yol kenarına bıraktıkları ve ardından yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

Kimlikler Belirlendi ve Yakalandılar

Güvenlik güçleri, olayla ilgili şahısların kimliklerini belirleyerek, söz konusu şüpheliler H.Ç. (21), M.E. (22) ve A.E. (23)’yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olayın tüm detaylarıyla güvenlik kameralarına yansıdığı da bildirildi. Bağcılar'da meydana gelen bu silahlı saldırı, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oldu.

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