Bahçeli’den Özel’e Sert Tepki: CHP ile PKK Arasındaki Teğet Noktaları Sayılamayacak Kadar Fazlalaşmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kürtlere yönelik ayrımcı sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, Özel’in “Türkiye’de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir” dediğini hatırlatarak, “Bu, bölücü lügatin, terör üslubunun tıpkısının aynısıdır. Kürt kardeşlerimiz eşit hakka sahip vatandaşlarımızdır, bizim can beraberimizdir” dedi.





Bahçeli, CHP’nin HEDEP ile işbirliği yaptığını da iddia ederek, “CHP genel başkanına tavsiyem ya HEDEP’i içlerine almaları ya da derhal HEDEP’e derhal katılmalarıdır. HEDEP demek CHP demektir. CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır” şeklinde konuştu.

Gazze’de Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Bahçeli, konuşmasında Gazze’de ilan edilen geçici ateşkese de değindi. İsrail ve Filistin arasında geçici değil kalıcı barışın ve adil çözümün yanında olduklarını belirten Bahçeli, “Yine de geçici ateşkes ve esir takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle insani yardım koridorunun açılmasından, geçici ateşkes kararından bahtiyarız ve haklı mücadelesinin arkasındayız” dedi.

Bahçeli, Avrupa Birliği’nin de İsrail’in saldırılarına karşı tavır almasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. “İspanya ve Belçika Başbakanlarının açıklamaları küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. Bir halkın toplu katliamına, insanım diyen hiç kimse seyirci duramaz” diyen Bahçeli, MHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin alacağı her kararın, politikanın samimiyetle ve sonu ne olursa olsun yanında olduğunu vurguladı.





Emeklilere İkramiye Müjdesi

Bahçeli, emeklilere verilen 5 bin TL ikramiyenin çalışan emeklilere de yansıtılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bahçeli, “Çalışmayan emeklilerimize verilen 5 bin TL ikramiyenin, çalışan emekliye de yansıtılması memnuniyet vericidir. Bu, emeklilerimizin yüzünü güldürecek, hayat standartlarını yükseltecek bir adımdır. Emeklilerimizin hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TikTok Operasyonunu Destekledi

Bahçeli, son olarak sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan operasyonlara da değindi. Bahçeli, “Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahriki ile milyon dolarlarını bu fona bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukle yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüktür” diye konuştu.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın yeri ve konumunun belli olduğunu söyleyerek, “Milli değerlerimiz ve toplumsal ahlakımıza saldırılara karşı yegane duruş sergileyen MHP ve Cumhur İttifakı’dır. Cumhur İttifakı İstanbul’da zilleti sallayıp indirecektir. Ankara’da Allah’ın izni ile son verecektir” dedi.